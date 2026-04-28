Süper Lig'de Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde üst üste dördüncü şampiyonluğuna koşuyor... Ancak Sarı-Kırmızılılarda üst üste üç şampiyonluk yaşayıp dördüncüsünün eşiğinde olmasına rağmen son dönemde performansı sorgulanan Buruk'un geleceği de merak konusuydu.

Başarılı çalıştırıcının ayrıca yurt dışından; İtalyan takımı Lazio ve Suudi ekiplerinden aldığı teklifler de gündeme geliyordu. Galatasaray'da ise Okan Buruk ile ilgili kararda son noktaya gelindi.

RAKAMLAR DEĞİŞECEK

Fotomaç'ın haberine göre Sarı-Kırmızılı yönetim, haziranda sözleşmesi bitecek olan 52 yaşındaki teknik adam ile masaya oturacak. Mayıstaki kongrede yeniden seçilmesi beklenen başkan Dursun Özbek de 2 yıllık görev süresini Okan Buruk ile tamamlayacak.

Öte yandan Buruk'un yeni sözleşmesinde bir zam planlaması da bulunuyor. Yıllık yaklaşık 2.7 milyon euro kazanan başarılı çalıştırıcının yeni maaşının 3.5 milyon euro seviyelerinde olması bekleniyor.