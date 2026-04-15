Galatasaray'ın 2022-23 sezonunda Roma'dan 15 milyon euroya transfer ettiği Nicolo Zaniolo, Sarı-Kırmızılılardan; Aston Villa, Atalanta, Fiorentina ve son olarak Udinese olmak üzere 4 farklı takıma kiralandı. İlk 3 kulübünde bekleneni veremeyen İtalyan yıldız, bu sezon forma giydiği Udinese'deki performansıyla adından sıkça söz ettirdi.

İTALYAN KULÜPLERİ YARIŞA GİRDİ

Çizme basınında yer alan haberlere göre Milan, Napoli, Inter ve Juventus, 26 yaşındaki hücumcuyu transfer etmek için yarış halinde. Ayrıca Udinese de Zaniolo'nun 10 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor. Udinese'nin, Zaniolo'yu Galatasaray'dan 10 milyon euroya alarak bonservisini diğer İtalyan kulüplerine daha yüksek bir fiyata satma ihtimali bulunuyor.

Bu sezon Udinese formasıyla 30 maça çıkan 26 yaşındaki hücumcu, 6 gol ve 6 asist ile 12 gollük skor katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 13 milyon euro...