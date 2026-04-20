Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek Fenerbahçe derbisi öncesi büyük bir avantaj elde etti. Ancak maçta VAR müdahalesiyle iptal edilen gol, Sarı-Kırmızılılarda büyük öfkeye sebep oldu.

Türkiye Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre Kocaeli ve Konya maçlarının ardından Gençlerbirliği karşılaşmasında da VAR müdahalesiyle gol iptalinin ardından Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, soluğu Riva'da aldı. Yazgan, "İptal edilen golü konuştuk, uyarılarda bulunduk" ifadelerini kullandı.

"ARKASINDA ART NİYET ARIYORUZ"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ise Galatasaray'ın önünün kesilmeye çalışıldığını savunarak, "Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi durduramayacaklar. Üç maçta ilgisiz bir şekilde golümüz iptal edildi. Bunlar neden hep Galatasaray'ın başına geliyor? Biz bunların arkasında art niyet arıyoruz. Her şeye rağmen 4 puan öndeyiz ve bu sezon da şampiyon olacağız. Derbiyi de kazanacağız, kalan dört maçta 12 puan toplayacağız" diye konuştu.