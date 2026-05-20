Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde ziyaret eden Galatasaray’ın gündeminde TFF’nin yabancı kuralı vardı. 12+2’nin devam etmesini beklerken, yeni statünün 10+4 olarak belirlenmesiyle birçok kulübün sıkıntı yaşayacağını vurgulayan sarı-kırmızılılar, şikâyetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti.

DİKKATLİCE DİNLEDİ

Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu ve Okan Buruk, Cumhurbaşkanı’na, “Sizin döneminizde Şampiyonlar Ligi kupasını Türkiye’ye getirmek istiyoruz. Ancak yeni yabancı kuralıyla Avrupa’nın devleriyle baş edebilmemiz çok zor. Yardımınız gerekli” ifadesini kullandı. Sarı-kırmızılı kulübün uluslararası arenada elde ettiği başarılardan gurur duyduklarını dile getiren Erdoğan da konuyla ilgili şikâyetleri not aldı.