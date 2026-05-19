Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına şimdiden başladı… Sarı kırmızılıların hedefinde Real Madrid’in yıldızı var.

Okan Buruk’un talepleri doğrultusunda hareket eden sarı kırmızılı yönetim Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro kurmaya çalışıyor.

Orta sahaya güç katmak isteyen Galatasaray, Real Madrid'in Fransız dinamosu Eduardo Camavinga'yı listesine ekledi. Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki yıldız için Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama formülü dahil olmak üzere tüm opsiyonları masaya yatırdığı belirtiliyor.

Real Madrid'de bu sezon 43 maçta süre bulan 23 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.