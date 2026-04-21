Galatasaray'dan kiralık olarak Udinese'ye giden İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, hafta sonu hırsızlık şoku yaşadı.

Ailesiyle şehir dışına çıkan İtalyan oyuncunun evi soyuldu. Ailesiyle beraber eve döndüğün odaları talan edilmiş, çekmeceler boşaltılmış ve eşyaları dağınık gören Zaniolo, soluğu sosyal meyada aldı.

TEPKİ GÖSTERDİ

26 yaşındaki futbolcu, hırsızlara tepki gösteren bir paylaşım yaparak "Bu gece evime girmeye cüret eden korkaklara... İşiniz çok kötü gitti. Eğer bir çanta istiyorsanız, isteyebilirdiniz, size hediye ederdim. Ben evde değildim! Keşke olsaydım." ifadelerini kullandı. Zaniolo, daha sonra sosyal medyadan yaptığı açıklamayı sildi.

Il Messaggero'da yer alan habere göre, olayın pazar öğleden sonra ile pazartesi sabah saatleri arasında gerçekleştiği ve polisin çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Yapılan incelemede çalınan eşyaların miktarı da tespit edilecek.