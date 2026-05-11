Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray, tarihi başarının fitilini Fernando Muslera'nın veda yemeğinde ateşledi.

Sabah'ın haberine göre geçen sezonun sonunda, Sarı-Kırmızılı ekibin kalesini 14 yıl boyunca koruyan Uruguaylı Fernando Muslera için veda yemeği gerçekleştirildi. Haziranın ilk haftasında futbolcular tarafından organize edilen yemeğe teknik direktör Okan Buruk ve Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Kavukcu da davet edildi.

OSİMHEN'LE BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu, o sezon kiralık oynayan ve gelecek sezon için kararı belirsizliğini koruyan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'le baş başa görüşme gerçekleştirdi. Bu konuşma sırasında yıldız golcü, kulübün Napoli ile anlaşması halinde Sarı-Kırmızılılarda devam etmek istediğini direkt olarak dile getirdi. Cimbom ise bu noktada tüm planlamasını Osimhen'e göre yapmaya başladı.

87 MİLYON EURODAN VAZGEÇTİ

Galatasaray'ın 75 milyon euro bonservis ödediği Osimhen'in transferi, haftalarca sürdü. Napoli 75 milyon euroluk serbest kalma maddesinden geri adım atmazken; Suudi ekibi Al-Hilal sezon başına 50 milyon eurodan 3 yıllık teklifi Nijeryalı yıldıza sundu.

Osimhen ise 3 yılda 87 milyon euro daha az para kazanmayı kabul ederek sezonluk 21 milyon eurodan Galatasaray'a 'Evet' yanıtını verdi. Nijeryalı yıldızın bu fedakarlığının ardından Sarı-Kırmızılılar da çalışmalarını hızlandırıp banka teminatı alarak Napoli'nin talep ettiği 75 milyon euroyu ödedi.

Galatasaray'da 2 sezondur top koşturan Victor Osimhen; Sarı-Kırmızılı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 74 maçta 59 gol ve 16 asist ile 75 gole direkt katkı sağladı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 75 milyon euro...