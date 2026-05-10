Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Akdeniz temsilcisini Lemina, Osimhen (2) ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 4-2 yendi "Cimbom" bitime 1 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı koruyarak şampiyonluğunu garantiledi.
Ligde üst üste dördüncü kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Devler Ligi'nde yeni sezonun kura çekimi 27 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Lig aşamasında ilk maçlar 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak.
Galatasaray'ın şu ana kadar belli olan muhtemel rakipleri şöyle:
Paris Saint Germain
Bayern Münih
Manchester United
Manchester City
Real Madrid
Villarreal
Borussia Dortmund
Porto
Arsenal
Atletico Madrid
Inter
Barcelona
PSV
Lens
Leipzig