Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Akdeniz temsilcisini Lemina, Osimhen (2) ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 4-2 yendi "Cimbom" bitime 1 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı koruyarak şampiyonluğunu garantiledi.

Ligde üst üste dördüncü kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Devler Ligi'nde yeni sezonun kura çekimi 27 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Lig aşamasında ilk maçlar 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray'ın şu ana kadar belli olan muhtemel rakipleri şöyle:

Paris Saint Germain

Bayern Münih

Manchester United

Manchester City

Real Madrid

Villarreal

Borussia Dortmund

Porto

Arsenal

Atletico Madrid

Inter

Barcelona

PSV

Lens

Leipzig