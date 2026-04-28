Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladı. Sarı kırmızılılar cumartesi günü deplasmanda Samsunspor’u mağlup ederse 26. Şampiyonluğuna ulaşacak.

TEKRAR YENİKAPI

Galatasaray’da şampiyonluk kutlamaları şimdiden planlanırken ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Sarı kırmızılılar geçen sezon olduğu gibi bu yıl da Yenikapı'da kutlama planları yapıyor.

GEÇEN SENE SORUNLAR ÇIKMIŞTI

Geçen sezon yağmur ile birlikte Yenikapı'daki kutlamalarda bazı sorunlar yaşayan Galatasaray, bu kez daha doğru planlama ve daha az sanatçı çıkartarak şampiyonluğu kutlama planları yapıyor.