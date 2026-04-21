Galatasaray'ın 2022-23 sezonunun devre arasında Roma'dan 15 milyon euroya kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, geçilen yıllarda Aston Villa, Atalanta, Fiorentina ve son olarak Udinese'ye kiralandı.

Son kiralandığı Udinese'de kendisini tam anlamıyla göstermeyi başaran 26 yaşındaki yıldızın 10 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Siyah-Beyazlı kulüpte kalacağı düşünülse de İtalyan basınına göre işin aslı farklı...

YÜZDE 100 KAR EDECEKLER

CalcioMercato'nun haberine göre Udinese, İtalyan futbolcunun 10 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanacak. Ancak oynatmak amacıyla değil... Habere göre Milan da bu sezon performansıyla parlayan Zaniolo'nun peşinde. Udinese'nin amacı ise 26 yaşındaki hücumcuyu Galatasaray'dan 10 milyon euroya alıp, Milan'a yüzde 100 karla 20 milyon euroya satmak.

Bu sezon Udinese adına 31 maça çıkan Nicolo Zaniolo, 6 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 13 milyon euro...