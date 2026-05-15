Süper Lig’de üst üste 4’üncü, toplamda ise 26’ncı kez mutlu sona ulaşan sarı kırmızılılar, muhteşem şampiyonluğu bugün taraftarıyla kutlamaya Galatasaray Lisesi'nde başladı. Büyük buluşma için geri sayım başlarken, binlerce Galatasaray taraftarı takımlarını karşılamak üzere Galatasaray Lisesi önünde coşkulu bir kalabalık oluşturdu. Burada bir araya gelen teknik ekip ve futbolcular üstü açık otobüsle İstanbul turuna çıktı. Galatasaray Lisesi'nde başlayan şampiyonluk coşkusu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta zirveye çıkacak. Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından “Dört Dörtlük Gece” başlığıyla şampiyonluk kutlamalarının program akışı verildi.

