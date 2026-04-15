Galatasaray'a 2022-23 sezonunda PSG'den kiralık olarak gelen ve Sarı-Kırmızılı takımın adeta çehresini değiştiren Mauro Icardi ile yollar ayrılma noktasına geldi... 'Bir nesli Galatasaraylı yapan golcü' olarak hafızalara kazınan yıldız futbolcunun yeni takımını ülkesinin gazetecileri duyurdu.

Arjantin basınında yer alan habere göre ülkenin dev ekiplerinden River Plate, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için girişimlerine başladı. Ancak Tangocu yıldızın, Galatasaray ile sözleşmesinin sona ereceği 30 Haziran'a kadar görüşme yapmayı reddettiği ifade edildi.

Arjantinli gazeteci Gustavo Yarroch'un haberinde ayrıca, "Mauro Icardi'nin Haziran ayında River'a gelme olasılığına dikkat edin" ifadeleri de dikkat çekti.

3 SEZONDA 100 GOL KATKISI

Galatasaray forması ile 3 sezonda 129 maça çıkan Mauro Icardi, bu karşılaşmalarda 76 gol ve 24 asist ile 100 gole direkt katkı sağladı. Yıldız golcü, Sarı-Kırmızılılarda oynadığı dönemde elde edilen 3 şampiyonluğun özellikle ilk ikisinde kilit isimlerin başında geldi.