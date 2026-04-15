Trabzonspor mağlubiyeti ve Kocaelispor beraberliğiyle elindeki 7 puanlık büyük avantajı kaybeden Galatasaray’da hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Kemerburgaz Tesisleri’ndeki yoğun toplantılar sonrası ‘Konsantrasyon’ kararı alındı. Sarı-kırmızılılar kalan 5 haftalık periyotta artık sadece saha içine odaklanacak. Okan Buruk, Göztepe galibiyetinden sonra Kocaelispor’u hedef alan açıklamaları nedeniyle eleştirilmişti.

TAKIMIN AHENGİ BOZULDU

Düşüşün bir başka nedeni de ‘Ezberlenen 11’in farklı nedenlerle değişmek zorunda kalması. Osimhen’in sürpriz sakatlığı tüm planları alt-üst etti. Sol kanatta rakiplerin korkulu rüyası olan Barış Alper santrfora çekilince verimi düştü. Onun boşluğu Sallai ile doldurulmak istendi ancak bu kez hem sol kanat hem sağ bek kaybedildi. İcardi’nin hâlâ hazır olmaması da başka bir tartışma konusu. Bu sıkıntılara Buruk’un farklı tercihleri de eklenince tüm ahenk bozuldu. G.Birliği maçı öncesi fabrika ayarlarına dönülmesi yüksek ihtimal.