Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun şampiyonu Galatasaray Futbol Takımı kupasına kavuştu… Sarı kırmızılılar Rams Park’ta düzenlenen törenle kupayı havalandırdı.Stadyumu dolduran 50 bini aşkın sarı kırmızılı taraftar büyük coşku yaşadı.
DRONE GÖSTERİLERİ DAMGA VURDU
Rams Park'ta yapılan kutlamalara drone gösterileri damga vurdu. Stadın üzerinde yüzlerce drone Galatasaray futbolcularının fotoğrafını oluşturdu. o anlar büyük beğeni kazandı.
KUPA BÜYÜK COŞKU EŞLİĞİNDE KALKTI
Drone gösterilerinin ardından DJ Suat Ateşdağlı'nın performansı eşliğinde futbolcular sahaya çıktı ve taraftarı selamladı. Tüm futbolcular büyük tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk kupasını kaldırdı. Sarı kırmızılı futbolcular daha sonra stadyumda şampiyonluk turu attı.
COŞKU LİSEDEN BAŞLADI
Galatasaray Lisesi'nden hareket eden otobüsle yola çıkan sarı-kırmızılılar, sonrasında Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Işıklar, Tarlabaşı Bulvarı, Taksim Tüneli, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Mecidiyeköy Meydanı, Esentepe Büyükdere Caddesi, Büyükdere Caddesi Gültepe Kavşağı, 4. Levent ve TEM Kuzey Yan Yol'dan geçerek RAMS Park'a geldi. Galatasaraylı oyuncuların otobüsle yolculuğu yaklaşık 3 saat sürdü.