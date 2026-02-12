Galatasaray HDI Sigorta, 2026 Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci maçında deplasmanda Belçika'nın Knack Roeselare takımına 3-2 mağlup oldu.
Galatasaraylı voleybolcular tribünde yaptıkları taşkınlık yüzünden kendi taraftarları ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin sona erdiği anlarda Galatasaray tribünlerinin bulunduğu bölgeden ses bombası atıldı. Tribündeki patlama sonrası Stephen Maar, Roamy Alonso ve Galatasaray taraftarları arasında tartışma çıktı.
Roamy Alonso'nun kendilerini desteklemeye gelen sarı kırmızılı taraftarlara dolu su şişesi fırlattığı ekranlara yansırken araya giren teknik heyet, gerginliğin daha çok büyümesinin önüne geçti.
Galatasaray HDI Sigorta gruptaki altıncı ve son maçında 18 Şubat'ta deplasmanda Polonya'nın Bogdanka Luk Lublin takımına konuk olacak.