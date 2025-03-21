

CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri müsabakasında Brezilya ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin 2-1 kazandığı maçta Galatasaraylıların yüreğini ağzına getiren bir olay yaşandı.

BECKER İLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kolombiya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez herkesi korkutan bir sakatlık yaşadı.

Sarı kırmızılıların şampiyonluk yarışındaki en büyük kozlarından biri olan Sanchez, maçın ikinci yarısında Brezilya kalecisi Alisson Becker ile kafa kafaya çarpıştı. Bir süre yer kalan ve kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Sanchez sonrasında sedye ile kenara alındı.

DOKTORLAR İZİN VERMEDİ

Galatasaray taraftarları o anları endişe ile takip ederken Sanchez kenarda kendine geldi. Oyuna tekrar girmek isteyen Kolombiyalı yıldıza doktorlar izin vermedi.

Sanchez'in yerine oyuna Galatasaray'ın bir diğer stoperi Carlos Cuesta dahil oldu. Oyuna devam etmek isteyen Sanchez bu karara sinirlendi.

'ÇOK ŞÜKÜR İYİ DURUMDA'

Kolombiya o esnada 1-1 devam eden maçın 90+9. dakikasında Vinicius Junior'ın golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Davinson'un durumu iyi. Baş dönmesi vardı, doktor tedbir amaçlı onu dışarı çıkardı ama çok şükür iyi durumda" ifadelerini kullandı.