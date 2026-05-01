Konya’da hayatını kaybeden 49 yaşındaki Saliha Yavuzer’in yakınları, gasilhanede hayatlarının şokunu yaşadı.

Gazeteci Zafer Samancı’nın haberine göre, hayatını kaybeden Saliha Yavuzer’in yakınları hastane morgundan cenazeyi teslim alarak Üçler Mezarlığı’ndaki gasilhaneye getirdi.

Cenazeyi yıkamak ve kefenlemek için gasilhaneye gelenler, cenazenin Saliha Yavuzer’e ait olmadığını görünce soluğu Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde aldı.

Yapılan araştırma sonucu kendilerine verilen cenazenin yine aynı hastanede hayatını kaybeden başka bir hasta olduğu belirlenirken, diğer ailenin de hastane yönetimine başvurduğu ortaya çıktı.

Cenazeler değiştirilirken hastane yönetiminin yaşanan karışıklığın ardından soruşturma başlattığı öğrenildi.