BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı hakkında, yaptığı haberler ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. 52 gündür Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan Arı için toplamda 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Arı’ya yönelik temel suçlamalar "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "gizliliğin ihlali" olarak kayda geçti.

PAYLAŞIMLARI SUÇ SAYDILAR

İddianamede, gazeteci Arı’nın BirGün TV’de katıldığı bir programdaki ifadeleri suç unsuru olarak değerlendirildi. Savcılık, Arı’nın Erdoğan ailesinin çeşitli vakıflardaki yönetim rolleri ve bu vakıflara aktarılan kamu kaynaklarına dair açıklamalarının "yanıltıcı bilgi" niteliği taşıdığını öne sürdü.

Arı’nın halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasından 1 yıldan 3 yıla kadar, gizliliğin ihlali suçlamasından da yine 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.