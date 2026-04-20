Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK ile Zecorner Kayserispor, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda karşılaştı. Küme düşme yarışını yakından ilgilendiren mücadeleyi ev sahibi Gaziantep FK, 3-0 kazandı.
Güneydoğu temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 25. dakikada Bayo, 45. dakikada kendi kalesine Bennaser ve 80. dakikada penaltıdan Sorescu kaydetti.
3 maç sonra galibiyetle tanışan Gaziantep FK, puanını 37’ye yükseltti. Son 6 maçta tek galibiyet alabilen Zecorner Kayserispor ise 23 puanda kaldı küme düşme hattından kurtulamadı. Kayseri temsilcisi gelecek hafta evinde Çaykur Rizespor’la karşılaşacak. Gaziantep FK ise Eyüpspor’a konuk olacak.