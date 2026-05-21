Burdur’da bir hafta önce anahtarı üzerinde unutulan bir ticari taksiyi kaçırma teşebbüsüyle gündeme gelen 24 yaşındaki H.H.K., bu kez ailesiyle birlikte yaşadığı evi ateşe verdi. Çıkan yangında tek katlı ev tamamen küle dönerek kullanılamaz hale gelirken, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen genç gözaltına alındı.

Olay, Menderes Mahallesi 2'nci Küme Evleri'nde meydana geldi. Ali K.’ye ait tek katlı müstakil evden dün öğleden sonra alevlerin ve yoğun dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden itfaiye ve emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Ancak yangının ardından ev tamamen yanarak enkaz yığınına döndü.

Kundaklama şüphesi üzerine kundaklama olayına ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, yangını ev sahibinin oğlu H.H.K.'nin çıkardığını tespit etti. Psikolojik rahatsızlıkları olduğu öne sürülen şüpheli genç, polis nezaretinde önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi, ardından da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

BİR HAFTA ÖNCE DE TAKSİ KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Kendi evini yakan H.H.K.'nin, henüz birkaç gün önce de benzer bir vukuatla adliyelik olduğu ortaya çıktı. Zanlı, 12 Mayıs tarihinde Konak Mahallesi'ndeki bir taksi durağında, sürücüsü Mustafa Ö.'nün kontak anahtarını üzerinde bıraktığı 15 T 0061 plakalı ticari araca binerek kaçırmak istemişti. Durumu son anda fark eden taksi şoförü, hareket eden aracın peşinden koşarak taksiyi durdurmayı başarmış ve direksiyondaki H.H.K.'yi indirerek polise teslim etmişti. Sürücünün refleksleri sayesinde önlenen o taksi kaçırma anları ise çevredeki dükkanların güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

Burdur emniyetinin yaşanan kundaklama olayı ve şüphelinin geçmiş eylemleriyle ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.