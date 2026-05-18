Kampanya sürecinde geleneksel siyasi vaatler ve topluluk konuşmaları yerine farklı bir yöntem izlemeyi tercih eden Shelby Campbell, TikTok üzerinden paylaştığı videolarla propaganda yaptı.

32 yaşındaki hukuk öğrencisi ve bekar anne olan Campbell’ın mutfak tezgahında dans ettiği görüntüler, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

Campbell’ın kampanya kapsamında açtığı internet sitesinde, kendisine ait dört adet sabıka fotoğrafının yer aldığı görseller de yayımlandı. Bu içeriklerin, etkileşimi artırmak ve daha fazla kişiye ulaşmak amacıyla paylaşıldığı belirtildi.

Görüntüler ve kampanya yöntemi ABD’de farklı tepkilere neden oldu. Eleştiriler üzerine açıklama yapan Campbell, “Hapse girdim, yargılandım ama yeniden ayağa kalktım” ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda oluşan tartışmalarda, bazı kesimler Campbell’ın yaklaşımını destekleyerek bunu bireysel özgürlük kapsamında değerlendirirken, bazı kesimler ise söz konusu paylaşımların siyasi ciddiyetle bağdaşmadığını savundu. Ayrıca eleştiriler arasında, bir anne olarak bu tür davranışların uygun olmadığı yönündeki görüşler de yer aldı.