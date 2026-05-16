Kocaeli bugün iktidarın “Bir Gençlik Şöleni” adıyla düzenlediği büyük organizasyona ev sahipliği yapıyor. AKP Gençlik Kolları tarafından organize edilen ve Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleştirilecek etkinliğe Türkiye’nin 81 ilinden yaklaşık 100 bin gencin katılması bekleniyor. Organizasyona Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Sabahın erken saatlerinden itibaren kente giriş yapan gençler, konser alanları ve etkinlik stantlarında yoğunluk oluşturdu. Program kapsamında konserler, sahne gösterileri ve teknoloji stantlarının yer aldığı belirtildi.

CHP’DEN SERT TEPKİ: “GENÇLER GEÇİNEMİYOR”

Organizasyona ilişkin dikkat çeken açıklama ise CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Özlem Ünal’dan geldi. Ünal, milyonlarca liralık bütçelerle düzenlenen festivale karşı gençlerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekti.

Ünal açıklamasında, “Biz gençlerin festivalle, sanatla, müzikle buluşmasına karşı değiliz. Tam tersine; gençlerin gerçekten genç gibi yaşayabildiği bir ülke istiyoruz. Ancak bugün milyonlarca genç geçinemiyor, barınamıyor, geleceğini kuramıyor” ifadelerini kullandı.

Genç işçilerin yaşamını yitirdiği iş cinayetlerini hatırlatan Ünal, Dilovası’nda yaşanan fabrika yangınını anımsatarak iktidara “Gençlerin ucuz iş gücü haline getirilmesine karşı hangi adımı attınız?” sorusunu yöneltti.

“19 MAYIS RUHU YOK SAYILIYOR”

Açıklamasında yaklaşan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na da değinen Ünal, organizasyonda Atatürk ve Cumhuriyet vurgusunun bulunmadığını savundu. Ünal, “19 Mayıs; gençliği yalnızca kalabalık meydanlarda hatırlamanın değil, gençlerin geleceğine sahip çıkmanın günüdür. Ancak böylesine büyük bir organizasyonda ne Atatürk vurgusu var ne de 19 Mayıs’ın ruhuna dair bir yaklaşım bulunuyor” dedi.

CHP’li Ünal, açıklamasını “Gençliği yalnızca kalabalık fotoğraflarında hatırlayanlara karşı; gençlerin yaşam hakkını, emeğini, geleceğini ve umutlarını savunmaya devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.