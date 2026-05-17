Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği, Papara Park'ta karşılaştı. Konuk ekip Gençlerbirliği maçı 3-0 kazanarak ligde kaldı. Gençlerbirliği, 45. dakikada Adama Traore ve 88. dakikada Franco Tongya ve 90. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun golleriyle maçı kazandı. Bu sonucun ardından Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, 69 puanla ligi üçüncü sırada bitirdi. Metin Diyadin'i ikinci kez göreve getiren Gençlerbirliği, son iki maçını kazanarak 34 puanla ligde kaldı.

