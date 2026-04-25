Beşiktaş, Genk’ten 14 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh’un transferinde tam isabet sağladı. Rakamlar da verdiği katkıyı net bir şekilde ortaya koyuyor. Siyah-beyazlı formayla ilk maçına 8 Şubat’ta çıkan 25 yaşındaki forvet, lig ve kupada toplam 12 karşılaşmada 8 gol atarken, 2 de asist yapmayı başardı. Oh bu performansıyla Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe’deki haleflerinin önüne geçti.

KRİTİK TARİH 8 ŞUBAT

Fırtına’nın en önemli hücum gücü Paul Onuachu, Süper Lig’de 22 golle krallık yarışının zirvesinde yer alırken, 8 Şubat’tan itibaren performansı baz alındığında 10 maçta 8 gol ve 1 asistle Oh’un gerisinde kaldı. Galatasaray’ın süperstarı Victor Osimhen aynı zaman diliminde 6 karşılaşmada boy gösterdi, 4 gol atıp 3 asist yaptı. Fenerbahçe’nin ara transferde 18 milyon Euro’ya aldığı Sidiki Cherif de 12 maçta 3 golle listenin son sırasında kaldı.