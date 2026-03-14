Seyahat deneyimlerini inceleyen SCS Chauffeurs, gezginlerin tekrar ziyaret etmek istediği destinasyonları belirlemek için 8 binden fazla çevrimiçi yorum ve beğeniyi analiz etti. Araştırma, turistlerin bir ülkeye yeniden gitmek istemesinin arkasındaki en güçlü motivasyonun “orada hâlâ keşfedilecek çok şey olması” olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre güçlü kültürel bağ kurulan ülkeler, ziyaretçilerde “yarım kalmış bir deneyim” hissi bırakıyor. Bu duygu ise gezginlerin aynı ülkeye yeniden gitme isteğini artırıyor.

LİSTENİN ZİRVESİNDE KOSTA RİKA VAR

Listenin ilk sırasında, yağmur ormanları, volkanları ve zengin biyoçeşitliliğiyle tanınan Kosta Rika yer aldı.

Doğal yaşam, sürdürülebilir turizm ve macera aktiviteleri sayesinde ülke, seyahat tutkunlarının tekrar görmek istediği destinasyonların başında geliyor.

KÜLTÜR, TARİH VE GASTRONOMİYLE ÖNE ÇIKAN ÜLKELER LİSTEDE

Araştırmada Avrupa ve Asya’nın popüler turizm destinasyonlarının da üst sıralarda olduğu görüldü.

Özellikle mutfağı, tarihi şehirleri ve sanatıyla bilinen İtalya, kültürü ve teknolojisiyle dikkat çeken Japonya ve tarihi mirasıyla öne çıkan Birleşik Krallık gezginlerin tekrar görmek istediği ülkeler arasında yer aldı.

Ayrıca sıcak atmosferi ve doğal güzellikleriyle Portekiz, modern şehir yaşamı ve lüks turizm seçenekleriyle Birleşik Arap Emirlikleri de listede dikkat çeken destinasyonlar arasında bulunuyor.

DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKAN ÜLKELER DE LİSTEDE

Araştırmaya göre kültürel zenginliğin yanı sıra doğal manzaralar da tekrar ziyaret etme isteğinde önemli rol oynuyor. Bu kapsamda renkli kültürüyle Hindistan, eşsiz doğasıyla Yeni Zelanda, yeşil manzaralarıyla İrlanda ve volkanik doğasıyla İzlanda listede yer aldı.

İŞTE GEZGİNLERİN TEKRAR GİTMEK İSTEDİĞİ 10 ÜLKE

Araştırmaya göre gezginlerin yeniden ziyaret etmek istediği ülkeler şöyle sıralandı:

-Kosta Rika

-İtalya

-Japonya

-Birleşik Krallık

-Portekiz

-Birleşik Arap Emirlikleri

-Hindistan

-Yeni Zelanda

-İrlanda

-İzlanda

Araştırma sonuçları, gezginlerin bir destinasyonu tekrar ziyaret etmesinde doğa, kültür, gastronomi ve keşfedilecek yeni deneyimlerin önemli rol oynadığını ortaya koydu.

Uzmanlara göre bir ülkede ziyaretçilerin “yeniden gelme isteği” bırakabilmek, turizm açısından en güçlü başarı göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.