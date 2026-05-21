ABD’nin New Mexico eyaletine bağlı Mountainair kasabasında, aşırı doz şüphesiyle girilen bir evde adeta can pazarı yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen gizemli bir maddeyle temas eden 3 kişi yaşamını yitirirken, olaya müdahale etmek isteyen 18 ilk yardım personeli de zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

EVDE CAN PAZARI YAŞANDI

Çarşamba günü gelen bir "aşırı doz" ihbarı üzerine harekete geçen acil durum ekipleri, belirtilen adrese baskın yaptı. Eve giren görevliler, içerideki 4 kişiyi baygın halde buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemelerinde, bu kişilerden 3’ünün hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖREVLİLER DE HASTANELİK OLDU, 2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

New Mexico Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, müdahale esnasında evdeki kimliği belirsiz maddeye maruz kalan 18 ilk yardım görevlisinin acilen hastaneye sevk edilerek karantinaya alındığı duyuruldu. Tedavisi süren personellerden 2'sinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

HALK İÇİN BİLGİLENDİRME YAPILDI

Mountainair Belediye Başkanı Peter Nieto konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan bazı görevlilerin taburcu edildiğini ancak semptomlarının ve rahatsızlıklarının tam olarak geçmediğini belirterek durumun ciddiyetini vurguladı.

Eyalet polisi, gizemli maddenin hava yoluyla yayılmadığını, yalnızca doğrudan temas yoluyla bulaştığını tespit etti. Evin çevresi güvenlik çemberine alınırken, yetkililer kasaba halkı için genel bir tehlikenin söz konusu olmadığını açıkladı.