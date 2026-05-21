Avustralya’nın Queensland eyaletinde yaşayan Rachel Bloor, hayatı boyunca unutamayacağı bir gece yaşadı. Gece yarısı göğsünde ve karnında büyük bir ağırlıkla uyanan Bloor, başlangıçta bu ağırlığın yatağa zıplayan sadık köpeği olduğunu düşündü. Ancak elini battaniyenin altına uzattığında hissettiği şey, tüylü bir dost değil, buz gibi ve pürüzsüz bir gövdeydi.

"SAKIN KIMILDAMA"

Karanlıkta hissettiği hareketin bir yılan olduğunu fark eden talihsiz kadın, hemen eşini uyandırarak ışıkları açmasını istedi. Işıklar yandığında eşinin ağzından dökülen o korkutucu cümle ise durumun vahametini özetliyordu: "Bebeğim, sakın kımıldama. Üzerinde yaklaşık 2,5 metrelik bir piton var!"

İkinci kattaki yatak odasına tırmanarak girmeyi başaran dev halı pitonu, uyuyan kadının üzerine adeta bir battaniye gibi çöreklenmişti.

PANİK YERİNE PLANLI KAÇIŞ

Bloor’un ilk endişesi kendi canından ziyade evdeki köpekleri oldu. "Eğer Dalmaçyalı köpeğim yılanı fark etseydi, odada tam bir katliam yaşanırdı" diyen kadın, eşi köpekleri güvenli bir yere çıkardıktan sonra inanılmaz bir soğukkanlılıkla yavaşça yatağın kenarına doğru "yan adımlarla" süzülerek yılandan kurtulmayı başardı.

Olayın en şaşırtıcı kısmı ise sonrasında yaşandı. Bloor, bir yılan yakalayıcısı çağırmak yerine duruma bizzat el koydu. Devasa sürüngeni elleriyle kavrayan kadın, yılanı geldiği pencereden dışarı çıkardı. Yaşadığı deneyimi anlatırken yılanın pek de saldırgan olmadığını belirten Bloor, "Elimde bir jöle gibi sallanıyordu, pek istifini bozmadı," diyerek herkesi hayrete düşürdü.

GARAJ KAPILARI VE PENCELERDEN GİRİYORLAR

Uzman yılan yakalayıcısı Kurt Whyte, son dönemde Avustralya'da yılan hareketliliğinin arttığına dikkat çekiyor. Sıcak havaların etkisiyle güneşlenmek için dışarı çıkan yılanlar, üreme mevsiminin bitmesiyle birlikte kendilerine yeni yaşam alanları arıyor. Whyte, yerleşim yerlerinin doğal alanlara doğru genişlemesinin bu karşılaşmaları artırdığını belirterek uyarıyor: "Garaj kapılarındaki boşluklar veya açık bırakılan pencereler, sığınacak yer arayan yılanlar için mükemmel birer giriş kapısıdır."

Rachel Bloor, 2,5 metrelik bir pitonla koyun koyuna uyumasına rağmen oldukça rahat. Kendisini en çok neyin korkuttuğu sorulduğunda ise cevabı kısa ve net: "Kara kurbağaları beni çok daha fazla ürkütüyor!"