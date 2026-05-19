Olay, Silifke ilçesindeki Göksu Irmağı’nda Feyyaz Bilgen Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Irmakta bir kişinin sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, suda sürüklenen kişiyi kıyıya çıkardı.
Yapılan kimlik tespit çalışmalarında hayatını kaybeden kişinin 41 yaşındaki Ümit Başak olduğu öğrenildi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, otopsi işlemleri için Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.