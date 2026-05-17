Güvenlik Duvarına Takıldı: Lisansı İptal Edildi

2002 yılında gökyüzüyle buluşan Guadeloupe merkezli havacılık devi Air Antilles; Martinique, Saint Martin ve Saint Barthélemy başta olmak üzere Fransız Batı Hint Adaları arasında adeta bir ulaşım köprüsü görevi görüyordu. Ancak şirketin 24 yıllık serüveni, sert bir kayaya çarptı.

Fransa Sivil Havacılık Otoritesi tarafından Aralık 2025’te gerçekleştirilen titiz denetimler, havayolu şirketinin sonunu hazırladı. Yapılan incelemelerde uçuş güvenliğini tehlikeye atan çok sayıda eksiklik tespit edildi. Bu gelişmelerin ardından otorite, havayolunun işletme lisansını iptal ederek ticari uçuşlarını tamamen durdurdu.

69 Milyon Dolarlık Borç Bataklığı

Lisansının iptal edilmesiyle birlikte en büyük gelir kapısını kaybeden havayolu şirketi, içine düştüğü finansal krizden çıkamadı. Güvenlik denetimlerinde belirlenen hayati eksiklikleri gidermek için ihtiyaç duyulan acil finansmanı bulamayan şirketin, mali tablosunun vahameti de netleşti. Gelen son bilgilere göre Air Antilles’in toplam borç yükü 69 milyon doları aşmış durumdaydı. Güvenlik eksikliklerini giderecek nakit akışını sağlayamayan şirket, borç sarmalının içinde sıkışıp kaldı.

Mahkemeden Son Söz: Tasfiye Kararı Çıktı

Fransız basınında geniş yankı uyandıran haberlere göre, havayolu şirketinin geleceğini belirleyen nihai karar yargıdan geldi. Mahkeme, 27 Nisan tarihinde havayolu şirketi hakkında resmi olarak tasfiye kararı verdi. Gerekçeli kararda; şirketin mevcut borç yükünün taşınamaz boyutta olduğu ve faaliyetlerine devam ederek mali durumunu düzeltmesinin artık imkânsız hale geldiği vurgulandı.

Aralık 2025’ten bu yana pistlerden uzak kalan ve uçuş gerçekleştiremeyen Air Antilles’in, 11 Mayıs itibarıyla tüm operasyonlarına kesin olarak son verdiği resmen açıklandı.