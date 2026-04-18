İspanya’nın Endülüs bölgesindeki Cadiz şehrine bağlı Setenil de las Bodegas kasabası, modern şehircilik anlayışının aksine, doğayla iç içe geçmiş sıra dışı mimarisiyle dikkat çekiyor. Trejo Nehri'nin aşındırdığı kanyonun üzerine kurulu olan yerleşim yerinde, evlerin çatıları gökyüzü yerine tonlarca ağırlıktaki devasa kaya kütlelerinden oluşuyor.

YIL BOYUNCA SABİT SICAKLIKTA KALIYOR

Kasaba halkı, binlerce yıl önce nehrin aşındırmasıyla oluşan kaya oyuklarını genişleterek bu alanları yaşam alanına dönüştürmüş durumda. Evlerin inşasında ekstra bir çatı malzemesi kullanılmadan, doğrudan kanyonun tavanı olan bazalt kayalar konutların üst örtüsü olarak kullanılıyor. Bu mimari yapı, kasabaya sadece görsel bir özgünlük kazandırmakla kalmıyor aynı zamanda doğal bir iklimlendirme sistemi de sağlıyor. "Termal kütle" prensibi sayesinde evlerin iç sıcaklığı, dışarıdaki ekstrem hava koşullarına rağmen yıl boyunca sabit kalarak enerji tasarrufu sağlıyor.

DOĞAL BİR TÜNEL GİBİ

Kasabanın en yoğun ilgi gören noktası olan Calle Cuevas del Sol (Güneşli Mağaralar Sokağı), dev bir kayanın sokağın üzerine eğilmesiyle adeta doğal bir tünel görünümü kazanmış durumda. Beyaz boyalı evlerin cepheleri ile devasa gri kayaların birleştiği bu sokaklarda ulaşım, kayaların izin verdiği ölçüde dar geçitlerden sağlanıyor. Bazı sokaklarda gün ışığı, sadece kayaların arasından süzülerek zemine ulaşıyor.

KALE GÖREVİ GÖRDÜ

Arkeolojik veriler, bölgedeki mağara yerleşimlerinin çok eski dönemlere kadar uzandığını gösteriyor. Kayaların içine oyulan bu yapıların, tarih boyunca hem istila ordularına karşı doğal bir kale görevi gördüğü hem de gıda saklamak için serin depolar olarak kullanıldığı aktarıldıç Günümüzde ise bu geleneksel yapılar; konut, restoran ve butik otel olarak işlev görmeye devam ediyor.