Goldman Sachs’a göre, Orta Doğu’daki savaşın devam etmesi küresel ham petrol ve petrol ürünleri stoklarında bu ay rekor seviyede bir düşüşü meydana getirdi.

Banka analistlerinin 20 Mayıs tarihli notunda, görünür stokların Mayıs itibarıyla günde 8,7 milyon varil gibi rekor bir hızla azaldığı aktarıldı.

Bu gerileme, çatışmanın başlangıcından beri kaydedilen ortalama düşüş hızının yaklaşık iki katını ifade ediyor.

Analistler, “Fiziksel piyasalarda sıkılaşma sürüyor; Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen tahmini petrol ihracatı normal seviyelerin yalnızca yaklaşık yüzde 5’i düzeyinde” ifadelerini kullandı.

STOKLAR HIZLA ERİYOR

Küresel enerji piyasalarının, savaşın tetiklediği benzeri görülmemiş bir arz şokuyla sarsıldığı belirtilirken, kriz öncesinde oluşan stokların hızla tükendiği ve bazı hükümetlerin fiyat artışlarını sınırlamak için stratejik rezervleri piyasaya sürdüğü aktarıldı.

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol da geçen hafta ticari petrol stoklarının hızla azaldığı uyarısında bulunmuştu. UEA ayrıca, çatışma kısa sürede sona erse bile piyasaların ekime kadar “ciddi şekilde arz açığı” yaşamaya devam edeceğini öngörüyor.

İHRACAT DÜŞÜŞÜ İTHALATI GERİDE BIRAKTI

Goldman analistlerine göre Mayıs ayındaki stok düşüşlerinin yaklaşık üçte ikisi, “su üzerindeki petrol” olarak adlandırılan sevkiyatların azalmasından kaynaklandı.

İhracattaki gerileme, ithalattaki zayıflamayı aşarken; ithalat tarafındaki düşüşün Asya’dan Avrupa’ya yayıldığı belirtildi. Avrupa’nın jet yakıtı ithalatının ise 2025 ortalamasının yüzde 60 altına indiği kaydedildi.