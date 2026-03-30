Kentte dün akşam saatlerinde kargalar, sürüler halinde dakikalar boyunca gökyüzünde daireler çizerek uçuş yaptı.

Özellikle binaların çatıları ile ağaçlar kargalarla kaplandı.

Vatandaşlar, her yıl bu dönemlerde karga istilası yaşandığını ancak bu yıl karşılaştıkları sürünün çok daha yoğun olduğunu belirterek yaşanan anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Bazı vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşarken, bazıları ise oluşan gürültü ve yoğunluk nedeniyle endişe duyduklarını dile getirdi.