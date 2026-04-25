Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye oldukça etkili başlayan ev sahibi ekip henüz 16. saniyede Juan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İzmir ekibi Göztepe, santra vuruşunun hemen ardından topu kazanıp atağa kalktı. Sağ kanattan yapılan ortada topla buluşan Juan 16. saniyede meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Juan'ın attığı bu gol, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun en erken golü oldu. Brezilyalı yıldız, bu sezon ligdeki 10. golünü atmayı başardı.

Gelen golle birlikte baskısını arttıran Göztepe 22. dakikada Arda Okan Kurtalan'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Maçta başka gol olmayınca Göztepe, Antalyaspor'u ateşe attı. Göztepe bu galibiyetle puanını 51'e yükseltirken, Antalyaspor ise 28 puanda kaldı. Kayserispor ve Eyüpspor'un galibiyet aldığı haftada Akdeniz ekibi, düşme hattının 2 puan üzerinde kaldı.