ABD enflasyon verilerinin Federal Reserve (Fed) politikaları üzerindeki etkisine değinen İslam Memiş, ons altın tarafında yukarı yönlü bir hareketliliğin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Jeopolitik risklerin fiyatları desteklediğini belirten Memiş, şu öngörülerde bulundu:

"Ons altın için kısa vadede 4.850–4.860 dolar seviyeleri dikkat çekici. Olası jeopolitik gelişmeler fiyatları daha da yukarı taşıyabilir. Barış haberleri gelirse ons altın 5.000–5.200 dolar seviyeleri gündeme gelebilir" şeklinde açıklamada bulundu.

GRAM ALTINDA MAYIS AYI HEDEFİ 7 BİN TL ÜZERİ

İç piyasada gram altının kısa süreli geri çekilmeler yaşadığını ancak bunun kalıcı olmadığını vurgulayan Memiş, Mayıs ayı için iddialı bir rakam verdi. Yatırımcının bu ay içerisinde yeni bir zirveye hazırlıklı olması gerektiğini söyleyen analist, hedefi şu sözlerle netleştirdi:

“Gram altın 6.800 liranın altına gerilemişti. Ancak mayıs ayında yeniden 7.000 lira seviyesinin üzeri görülebilir” dedi.

YENİ EVLENECEKLER AMAN DİKKAT

Fiyatlardaki yükseliş beklentisi sürerken, düğün hazırlığı yapanlara da seslenen Memiş, zarar etmemek adına doğru ürün seçimine dikkat çekti. Takı tercihlerinde işçilik maliyetine vurgu yaparak şu tavsiyede bulundu:

“Düğünden sonra kullanılmayacaksa boşuna zarar etmeyin. Gidin bilezik alın, cumhuriyet altını alın. Sonra ihtiyaç olunca nakde çevrilebilir. Ben işçilikli ürün almayın demiyorum. Kullanmayacağınız ürüne işçilik vermeyin diyorum” dedi.

-Yatırım tavsiyesi değildir.