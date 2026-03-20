Hepsi grubu eski üyelerinden Gülçin Ergül, sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini korkuttu.

Gülçin Ergül, çektiği videoda kimliği belirsiz kişinin kendisini rahatsız ettiği korku dolu anları takipçileriyle paylaştı.

Korku dolu anlar yaşayan şarkıcı, kendini güvende hissetmediğini dile getirdi.

Evinin kapısına kadar gelen şahsa tepki gösterdiği anları kaydeden Ergül, şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen gidin! Ben sizin girmenizi istemiyorum. Bana haber vermediğiniz, özellikle uyuduğum saatlerde… Güvende hissetmiyorum şu anda. Buna saygı duymanız lazım."

Yaşadığı durumların kendi kontrolü dışında geliştiğini söyleyen Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beni bilinçsiz bir şekilde travmatik bir sürecin içine sürükleyen şeyler yaşandıysa da, bunun benim sorumluluğumda ve bilincimde olmadığını bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı sonraki paylaşımlarında ise, "Bugün güvensiz durumlarda kalan başka bir kadın olarak korunmaya ve desteklenmeye ihtiyaç duyuyorum. Eğer kedilerime ya da bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın" dedi.