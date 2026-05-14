Küresel piyasalarda doların seyri emtia fiyatlarını şekillendirmeye devam ederken, dev banka HSBC’den gümüş piyasasına dair kritik bir analiz geldi. Banka, önümüzdeki iki yıla ilişkin ortalama fiyat öngörülerini ciddi oranda artırdı.

2026 VE 2027 TAHMİNLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

HSBC tarafından hazırlanan son raporda, gümüşün ons fiyatına dair beklentiler yeniden şekillendi. Banka, 2026 yılı için daha önce ons başına 68,25 dolar olan tahminini 75 dolara yükseltti. Benzer bir artış 2027 yılı için de yapılarak, beklenti 57 dolardan 68 dolara çıkarıldı.

Zayıf dolar endeksinin gümüş fiyatlarını destekleyen temel unsur olduğu vurgulanırken, piyasadaki oynaklığın süreceği mesajı verildi.

PİYASADA ARZ-TALEP DENGESİ DEĞİŞİYOR

Banka analizinde, gümüş piyasasındaki arz-talep dengesine dair önemli veriler paylaşıldı. Piyasadaki arz açığının kademeli olarak daralması bekleniyor.

2026 projeksiyonunda arz açığı 73 milyon ons olurken 2027 projeksiyonundaki arz açığı 25 milyon ons olarak tahmin edildii.

HSBC ekonomistleri, maden ve hurda arzındaki artışın yanı sıra sanayi ve mücevher talebindeki yumuşamanın bu daralmada etkili olacağını öngörüyor.

YATIRIMCI TALEBİ CANLANACAK

Raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise fiziksel talep oldu. Sanayi tarafında bir miktar yavaşlama beklense de, külçe ve sikke talebinin yükseliş eğilimini koruyacağı tahmin ediliyor. Banka, yılın ikinci yarısında piyasadaki sıkılığın azalmasıyla fiyatlarda kısmi gevşemeler görülebileceği konusunda ise yatırımcıları uyardı.