Uzun yıllar boyunca altının gerisinde kalan gümüş, son iki yılda sergilediği güçlü performansla yatırımcıların dikkatini çekmeye başladı. 2025 yılının başında ons fiyatı yaklaşık 30 dolar seviyesinde bulunan gümüş, 2026’nın ilk aylarında 121 dolara kadar çıkarak tarihi zirvesini gördü. Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, küresel riskler ve sanayi kullanımındaki artış, gümüş fiyatlarını destekleyen temel unsurlar arasında gösteriliyor.

FİYATLAR KISA SÜREDE KATLANDI

Uzmanlar, gümüş fiyatlarının yönünde enflasyon görünümü, merkez bankalarının faiz politikaları ve küresel jeopolitik gelişmelerin belirleyici olduğunu ifade ediyor. Özellikle doların zayıfladığı dönemlerde yatırımcıların güvenli liman olarak altın ve gümüşe yöneldiği belirtiliyor.

Bunun yanında güneş enerjisi panelleri, otomotiv sektörü ve elektronik üretiminde gümüş kullanımının artması, endüstriyel talebi hızlandırıyor. Altın fiyatlarının yüksek seviyelere çıkması da yatırımcıların alternatif olarak gümüşe yönelmesine neden oluyor.

TAHMİNLER YUKARI ÇEKİLDİ

Artan talep sonrası büyük finans kuruluşları da gümüş fiyatlarına ilişkin beklentilerini revize etti. Analistler, 2026 sonuna kadar ons fiyatının 80 doların üzerine çıkabileceğini, 2030’a kadar ise 100 dolar seviyesinin görülebileceğini değerlendiriyor.

Ancak uzmanlar, gümüş piyasasının altına kıyasla çok daha oynak olduğuna dikkat çekiyor. 2026 başında 113 doların üzerine çıkan fiyatların kısa süre içinde 77 dolara kadar gerilemesi, piyasadaki sert hareketlerin sürdüğünü ortaya koydu.

100 DOLAR BEKLENTİSİ GERÇKEÇİ BULUNMUYOR

Bazı piyasa yorumlarında dile getirilen “1000 dolar” senaryosu ise uzmanlar tarafından düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor. Analistler, kısa vadede böyle bir seviyenin gerçekçi olmadığını belirtirken önümüzdeki yıllar için 100-150 dolar bandının daha olası olduğunu ifade ediyor.

BANKALARIN GÜMÜŞ BEKLENTİLERİ

Küresel finans kuruluşlarının tahminleri de yükseliş eğilimine işaret ediyor.

UBS Group, gümüşün uzun vadede 100 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

HSBC, 2026 ve 2027 için tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, gümüşün 2026’da ortalama 75 dolar, 2027’de ise 68 dolar seviyesinde işlem göreceğini tahmin ediyor. Önceki beklentiler sırasıyla 68,25 dolar ve 57 dolar seviyesindeydi.

JPMorgan ise gümüş arzının büyük ölçüde madencilik yan ürünü olarak sağlandığını ve bu nedenle arzın sınırlı kaldığını belirterek ons fiyatı için 81 dolar hedef veriyor.