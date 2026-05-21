Yenilenebilir enerji üretiminde küresel ölçekte yaşanan hızlı artış, enerji sektöründe "negatif fiyat" uygulamalarını beraberinde getiriyor. Halkı bilinçli enerji tüketimine teşvik etmek ve şebeke verimliliğini artırmak amacıyla Romanya'da devrim niteliğinde bir enerji projesi hayata geçirildi.

Yunanistan merkezli Public Power Corporation’un (PPC) iştiraki olan elektrik tedarikçisi PPC Energie, ülkede "Energie Electrică Activă Zero" adını taşıyan ilk sıfır maliyetli aktif elektrik pilot programını başlattığını duyurdu.

Dijital altyapıyı yaygınlaştırmayı da hedefleyen projeye, şirketin yaklaşık 3 milyon müşterisi arasından akıllı sayaca sahip ve bu sayacı SMI sistemine entegre olan ilk 5 bin uygun kişi kabul edildi.

HER AY 70 SAAT ELEKTRİK ÜCRETSİZ

Haziran ve Eylül 2026 dönemini kapsayacak olan bu özel programda, katılımcıların her ay yaklaşık 70 saat boyunca aktif elektrik enerjisini tamamen ücretsiz kullanması sağlanacak.

Ücretsiz elektrik imkanı, güneş enerjisi üretiminin zirveye ulaştığı gündüz saatlerinde uygulanacak. Tüketiciler, bu avantajlı saatleri en az 12 saat öncesinden e-posta ve myPPC mobil uygulaması üzerinden gelen bildirimlerle öğrenebilecek.

Uygulama sayesinde üretim patlamasının yaşandığı saatlerde tüketim teşvik edilerek hem şebeke üzerindeki aşırı yükün azaltılması hem de tüketicilerin bütçesine katkı sağlanması planlanıyor.

PROJEYİ KALICI HALE GETİRDİLER

Süreç kapsamında elde edilen tasarruf, kullanıcıların faturalarına ticari bonus olarak otomatik olarak yansıtılacak. Sözleşme koşullarının değişmeyeceği bu sistemde, sadece tüketilen aktif enerji kısmı ücretsiz sayılacak; vergiler, dağıtım bedelleri ve yasal harçların ödenmesine ise düzenli olarak devam edilecek.

Enerji dünyasında büyük yankı uyandıran bu pilot çalışmanın, Eylül 2026'da sona ermesinin ardından yetkililer tarafından kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulacağı ve projenin kalıcı hale getirilip getirilmeyeceğine yönelik nihai kararın verileceği belirtiliyor.