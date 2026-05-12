Sinn Power tarafından geliştirilen sistemde paneller yatay değil dikey şekilde konumlandırıldı. Doğu-batı yönüne bakan çift taraflı paneller, günün iki farklı bölümünde güneş ışığını yakalayabiliyor. Böylece tek bir büyük üretim zirvesi yerine sabah ve akşam olmak üzere iki ayrı enerji üretim dönemi oluşuyor.

GÖL YÜZEYİ ENERJİYİ ARTIRIYOR

Araştırmacılara göre sistemin verimini artıran en önemli detaylardan biri göl yüzeyindeki ışık yansıması oldu. Su, güneş ışığını panelin arka kısmına geri yansıtarak ek üretim sağlıyor. Uzmanlar özellikle bulutlu havalarda ve kış aylarında bu etkinin daha belirgin hale geldiğini belirtiyor.

Ayrıca suyun doğal serinliği nedeniyle paneller aşırı ısınmıyor. Bu da klasik kara tipi güneş santrallerine göre daha stabil performans elde edilmesini sağlıyor.

'DÜNYADA İLK' OLARAK TANITILDI

Yaklaşık 1.87 megavat kapasiteye sahip tesisin yılda yaklaşık 2 gigavat-saat elektrik üretmesi bekleniyor. Şirket, projeyi "dünyanın ilk büyük ölçekli dikey yüzer güneş enerjisi santrali" olarak tanımlıyor.

Sistem yalnızca enerji üretimiyle değil, çevresel etkileriyle de dikkat çekti. İlk incelemelerde göldeki su kalitesinin olumsuz etkilenmediği, hatta bazı bölgelerde iyileşme görüldüğü belirtildi. Araştırmacılar ayrıca platform çevresinde balıkların ve su kuşlarının yoğunlaşmaya başladığını açıkladı.

Uzmanlara göre bu teknoloji gelecekte baraj gölleri, taş ocaklarından oluşan yapay göller ve kullanılmayan su alanlarında yaygın şekilde kullanılabilir.