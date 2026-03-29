Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 452 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 497 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 937 bin 249 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 927 bin 458 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 29,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,1 payla rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 11,8 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye dün 10 bin 382 megavatsaat elektrik ihracatı, 664 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.