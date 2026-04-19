Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’nın aklına güvenlik önlemi almak geldi. Tüm okullarda ‘pazartesi günü alarmı’ verildi.

TALİMATLAR YAĞDI

77 bin 39 okul yönetimine Bakan Yusuf Tekin’in emriyle talimatlar yağdı. 2026 yılı bütçesi 1 trilyon 946 milyar lira olan Milli Eğitim Bakanlığı, güvenlik ve temizlik için bütçe ayırmıyor ancak önlem alınması yönünde emir verdi.

İstanbul Kadıköy’de İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Uygur, tedbirleri 55 maddelik bir zincirle yayınladı.

Uygur’un istediklerini yapmak için velilerin ciddi bütçeler ayırması gerekecek, çünkü Bakanlık para yollamayacak. Okullar güvenlik görevlisi tutarsa maaşını veliler ödeyecek.

Listede sıralanan isteklerden bazıları şöyle oldu:

SİBER GÜVENLİK

-Son teknolojiye uygun kamera ve alarm sistemleri kurulacak.

-Binalardaki kırık masa, sandalye, kapı, dolap, cam gibi tüm eşyalar kontrol edilip, yenilenecek.

-Siber güvenlik konusunda tedbirler alınacak.

-Elektrik panoları, kazan daireleri yetkili firmalarla işbirliğiyle yapılacak.

Çözüm velinin cebinde aranıyor

Eğitim İş İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Kadir Toruş, MEB talimatını şöyle yorumladı: “Talimat, okulların kendi imkanlarıyla karşılaması gereken yükümlülükler. Bütçe yetersizliği göz ardı edilmiş. Herhangi bir destek sağlanmadan tüm sorumluluk okullara bırakılmış. Çözüm yine velilerin cebinde aranıyor.”