Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadro, sinemanın unutulmaz mirası 'Hababam’ı yad ederken, ortak tutkuları olan Fenerbahçe'ye dair anılarını ve duygularını da anlattı.

Ercan Gezmiş duygularını, "Burada 50'nci yılımızı kutluyoruz. 50 yıl Türk sinemasında büyük bir olay. 'Hababam Sınıfı'nın hayatta kalan 57 kişisinden sonra17 kişisi ile bir sonraki nesli görebilir miyiz?' bilmiyorum" dedi.

Fenerbahçe dendiğinde akan suların durduğundan bahseden Gezmiş, "Hayatımın iki önemli olayından biri 'Hababam', diğeri Fenerbahçe. Fenerbahçe şampiyon olsun ya da olmasın, dünyanın en büyük spor kulüplerinden bir tanesidir" diye konuştu.

"SOW, KUYT, CANER TEK AYAK ÜZERİNDE DURDU"

Ermiş, yıllar önce Fenerbahçe-Erciyes karşılaşmasında 'Hababam Sınıfı'na özel yapılan jest hakkında, “O dönemki başkanımız Aziz Yıldırım bizi Kayseri Erciyes maçına davet etti. Tüm stat, 50 bin kişi 'Hababam güm güm' diye bağırıyor. Tüylerimiz diken diken oldu. İlk golü atınca Sow, Kuyt, Caner, Gökhan ve hepsi gelip tek ayak üzerinde durdu" ifadelerini kullandı.

'HAYTA İSMAİL': O GÜNÜ UNUTAMIYORUM

'Hababam Sınıfı'nın 'Hayta İsmail'i Ahmet Arıman "Eskiden bir 'Mahmut Hoca'dan çekiyorduk bir de Trabzon'dan. Artık Trabzon bize çektirmiyor, 2 sezondur Galatasaray'dan çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erciyes maçı hakkında da şöyle konuştu: "Halit Akçatepe de yanımızdaydı. Hayatta kalan son abimizdi. Statta büyük ekranda Münir Özkul'u gösterildi. Ben çok duygulandım. 'I love you Hayta'" diye taraftarlar bağırdı. O günü unutamıyorum” ifadelerini kullandı.

Teoman Ayık da "Biz Hababam olarak koyu Fenerbahçeliyiz ancak görüntüye göre Galatasaray şampiyon olacak gibi duruyor. En iyi olan kazansın. Aramızda büyük bir puan farkı yok. Fenerbahçe de şampiyon olabilir" dedi.

Bülent İğdiroğlu ise Fenerbahçeliliği bir yaşam biçimi olarak tanımladı: "Ben bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'yi seviyorum. Şampiyonluk çok önemli değil ama inşallah Fenerbahçe şampiyon olur diyelim. Fenerbahçe bir takım değil, spor kulübüdür. Biz buna 'Fenerbahçe Cumhuriyeti' diyoruz. Şöyle söyleyeyim: İyi ki Fenerbahçeliyiz. Bizde Galatasaraylı çok az."