Cumhuriyet devrimi ve değerleri uğruna 18 Aralık 2002 tarihinde şehit düşen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun anısı, Türk milletinin bağımsızlık meşalesini yaktığı ve Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımının atıldığı 19 Mayıs’ın yıl dönümünde çok anlamlı bir gelişmeyle taçlandı. Unutulmaz tarihçi ve yazar Necip Hablemitoğlu, bu özel günde dede oldu.

Şehit bilim insanının kızı Uyvar Hablemitoğlu ile Toygar Cengil çiftinin bir erkek bebekleri dünyaya geldi. Anne ve baba olma sevinci yaşayan çift, evlatlarına "Necip Deniz" ismini verdi.

Hem hüzünlü hem de gurur dolu bir tesadüfe sahne olan bu doğum, Hablemitoğlu ailesine büyük bir mutluluk yaşatırken; böylesine tarihi bir günde yeniden can bulmasını sağladı.