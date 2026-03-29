Kıbrıs’ta sahne alan Hadise, enerjisi ve danslarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü şarkıcının tercih ettiği sahne kostümü ise geceye damga vuran detaylardan biri oldu.

TARZI İDDİALI BULUNDU

Pop müziğin sevilen isimlerinden Hadise, dün akşam Kıbrıs’ta verdiği konserle hayranlarıyla buluştu. Sahneye çıktığı andan itibaren temposunu düşürmeyen şarkıcı, dansları ve güçlü performansıyla büyük beğeni topladı.

Gecede en çok konuşulan detaylardan biri ise Burcu Sedef imzalı sahne kostümü oldu. Hadise’nin iddialı tarzı sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, hayranlarından çok sayıda yorum aldı.

''6 YIL SONRA YENİDEN ZİRVEDE''

Konser sırasında dinleyicileriyle sohbet eden Hadise, müzik kariyerine dair sevindirici bir gelişmeyi de paylaştı. Ünlü şarkıcı, 2020 yılında yayımladığı “Küçük Bir Yol” şarkısının yıllar sonra yeniden zirveye yerleştiğini belirterek duygularını dile getirdi.

“Minik bir şey paylaşmak istiyorum sizlerle. Büyük bir mutluluk yaşıyorum bugün. Pandemi senesinde 2020 yılında ‘Küçük Bir Yol’ şarkısını çıkarmıştık. 6 yıl sonra şarkımız tekrar bir numaraya yerleşti. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum” diyen Hadise, yeni projelerin de yolda olduğunu söyledi.

Hem sahne performansı hem de samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Hadise, Kıbrıs konseriyle magazin gündeminde öne çıktı.