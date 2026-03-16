Hadise ile Motive, Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen bir müzik formatının ilk bölümünde karşı karşıya geldi.

Sanatçıların birbirlerinin şarkılarını kendi tarzlarında yeniden yorumladığı programda, Hadise ve Motive kırmızı ve mavi takım olarak sahne aldı. Bölüm dijital platformda yayımlandı.

MOTİVE HADİSE'Yİ HEYECANLANDIRDI

Programda Motive, Hadise’nin sevilen şarkısı Küçük Bir Yol’u kendi tarzında yeniden yorumladı.

Hadise ise bu deneyimin, 10 Nisan’da Murat Boz ile iki farklı sahnede karşı karşıya geleceği müzik etkinliği öncesinde güzel bir hazırlık olduğunu söyledi.

“Türkiye’de ilk kez yapılan bir formatta yer almak heyecan verici. Motive’nin şarkıma kattığı yorum beni gerçekten heyecanlandırdı.”

MOTİVE TARZININ DIŞINA ÇIKTI

Motive de proje hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Kendi tarzımın dışına çıkmak işi daha eğlenceli kıldı. Tatlı bir zorluk yaşadık.”