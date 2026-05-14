İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre bugün aralıklarla devam eden yağışlı hava, yerini geçici bir süreliğine bahar güneşine bırakacak. Perşembe günü en yüksek 16 derece olarak ölçülen sıcaklıkların, hafta ortasından itibaren hızla yükselmesi bekleniyor.
CUMARTESİ GÜNÜ SICAKLIK 24 DERECEYE ÇIKACAK
AKOM verilerine göre, cuma gününden itibaren kent genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzü hakim olacak. Cuma günü 21 dereceye kadar yükselecek olan termometrelerin, cumartesi günü 24 dereceyi görerek tam bir bahar havası yaşatacağı tahmin ediliyor. Bu süre zarfında nem oranının yüzde 60 ile 85 arasında değişeceği, rüzgarın ise saatte 35 kilometre hıza kadar ulaşabileceği bildirildi.
PAZAR GÜNÜ YENİ YAĞIŞ DALGASI KAPIDA
Hafta sonu planı yapan İstanbullular için ise uyarı pazar günü için geldi. Pazar gününden itibaren havanın yeniden soğuması ve yağışlı bir sistemin etkisine girmesi öngörülüyor. Tahminlere göre pazar, pazartesi ve çarşamba günleri İstanbul genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava etkili olacak; salı günü ise yerel yağmur geçişleri görülecek.