İstanbul’da sahne alan Hakan Altun’un konserinde çıkan tekme tokat kavga büyük paniğe neden oldu. Eğlencenin devam ettiği sırada yaşanan arbede, izleyenleri korkuttu.

Aşk şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hakan Altun, iki gün önce İstanbul’un ünlü mekanlarından birinde sahne aldı. Konsere ilgi yoğun olurken, izleyiciler arasında oyuncu Bahar Şahin de yer aldı.

KONSERİN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN OLAY

Gece boyunca sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Bahar Şahin, eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde yaptığı paylaşımlar, konserin seyrini değiştiren olayı ortaya çıkardı. Şahin, “kavga çıktı kavga” notuyla paylaştığı görüntülerde, konser sırasında yaşanan arbedeyi saniye saniye kaydetti. İddiaya göre olay, bir hayranın Hakan Altun’a yaklaşarak fotoğraf çektirmek istemesiyle başladı.

GÜVENLİK DEVREYE GİRDİ, YÜREKLER AĞZA GELDİ

Altun’u dinlemeye giden oyuncunun, “Kavga olursa atlarım” notuyla paylaştığı o anlar kısa sürede gündem oldu. Güvenlik barikatını aşmaya çalışan kişiye korumaların müdahale etmesiyle ortam bir anda gerildi. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü. Yaşananlar konser alanında büyük şaşkınlık yaratırken, güvenlik ekipleri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Hakan Altun konserinde yaşanan bu kavga, sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, paylaşılan görüntüler geniş yankı uyandırdı.