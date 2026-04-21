Adı uzun süredir Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu, geleceğiyle ilgili önemli bir karar verdi. Milli futbolcunun 1 sezon daha Inter'le sözleşmesi devam ediyor.

İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan haberlere göre Hakan Çalhanoğlu'nun, en az bir sezon daha takımda kalmaya sıcak baktığı belirtildi. Teknik direktör Chivu'nun da tecrübeli orta sahayı gelecek sezon kadroda görmek istediği, 31 yaşındaki yıldız ismin de sözleşmesini Inter'de tamamlayacağı ifade edildi.

HEDEFİ YENİ KUPALAR KAZANMAK

Haberde, taraflar arasında sözleşme uzatma ihtimalinin bulunduğu, anlaşma sağlanamaması durumunda ise mevcut kontratla yola devam edileceği aktarıldı. Bu senaryoda Çalhanoğlu'nun 2027 yazında takımdan ayrılması bekleniyor. 31 yaşındaki futbolcunun hedefinin ise Inter formasıyla yeni kupalar kazanmak olduğu kaydedildi.

Yaz transfer döneminde adı Galatasaray anılan Hakan Çalhanoğlu için sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk övgü dolu sözler kullandı.

Bu sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda 29 maçta sahaya çıkma başarısı gösteren deneyimli orta saha, 10 gol ve 6 asistlik skor katkısı üretti.