Transferde adı uzun bir süredir Galatasaray ile anılan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için İstanbul'un Anadolu yakasından bir ışık yandı. Fenerbahçe ezeli rakibinin de gündeminde olan İnter'in kaptanını transfer etmek için harekete geçti.

Çalhanoğlu'ndan bu anlamda bir yeşil ışık alan sarı lacivertliler transferi bitirmek için oyuncunun şartlarını sordu.

Avrupa'da ses getiren Jhon duran ve Archie Brown transferlerinin ardından yılın hamlesini yapmak isteyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Çalhanoğlu ile özel bir görüşme yaptı.

8 MİLYON EURO VE 3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Jose Mourinho'nun yeni oyun sisteminde saha içi liderliğini vermeyi düşündüğü Hakan Çalhanoğlu için nabız yoklayan Kanarya ilk beklentiyi de karşılamaya hazır.

Calciomercato'nun verdiği detaylara göre Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 8 milyon Euro ve bonuslar içeren 3+1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazır. İtalyan devi İnter'in bu transferde milli futbolcu için belirlediği bonservis bedeli ise 25-30 milyon Euro civarı.

Sözleşmesinin bitimine 2 yıl bulunan 31 yaşındaki milli futbolcu geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 maçta 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.