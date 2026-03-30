A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve kaptan Hakan Çalhanoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'ya konuk olacağı maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Montella’nın açıklamaları şu şekilde:

"Öncelikle 2,5 senenin özetini yapmak istiyorum. Öncelikli olan futbolcularımız, onlar gerçek adamlar! Büyük futbolcu olmadan önce, büyük adamlar olarak ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Çok kritik bir dönemde geldim. Kendi tarihi boyunca kendi evinde kaybetmemiş Hırvatistan'ı yendik. O günden itibaren oyuncular, bana her zaman, her şeylerini verdiler. Oynayan, oynamayan herkes savaşan bir grup oldu.

"Formalarının arkalarında kendi isimlerinin değil, büyük milletin isminin yazdığını fark ettiler. Bu ülkenin, bana kendinden biri gibi davrandığını da kalbimde taşıyorum. İlk günden bugüne kadar TFF'nin desteğini hissettim. Resmi maçlarda en yüksek puan ortalamasını sahipsem, bu bana verilen destek ile oldu."

"Dünyada saygı duyulan bir milli takım haline geldik. Uluslar Ligi'nde yükseldik, FIFA sıramalasın yükseldik. Herkese teşekkür ederim. Oyuncularımı kendi evlatlarım, ailem gibi hissediyorum. Sayın Hacıosmanoğlu'na teşekkür ederim. Uzun süredir hayalini kurduğumuz Dünya Kupası hayalimiz için elimizden geleni yapacağız."

'ONLARI HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞMEM'

"Kosova maçında sonuç ne olursa olsun, oyuncularıma karşı düşüncelerim asla değişmeyecek. Onları hiçbir şeye değişmem."

"Kosova hak ederek buralara geldi. Taktiksel olarak kurguları görüldü, çok net bir oyun ve fikir var. Bunu maç içinde görebiliyorsunuz. Final maçına çıkacağız. Biz de en iyi şekilde hazırlanarak, ne yapmak istediğimizi biliyorum."

‘SORUMLUSU ONLAR DEĞİL’

"Baskıyı herkes hisseder. Bu bir final. 24 yıldır gitmedik ama oyuncularımızın çoğu doğmamıştı. 24 senedir gidemediysek, sorumlusu onlar değil. Bu kez gitmek istiyoruz, ülkemiz için en iyisini yapacağız."

Hakan Çalhanoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

"Kosova'nın çok fazla tehlikeli oyuncusu var. Asllani var. Vedat kale önünde ve duran toplarda çok iyi. Juventus'ta Kenan ile oynayan oyuncuları çok iyi. Hepsini tek tek saymayayım, ayıp olur. Hepsi iyi ve kaliteli."

‘KÜÇÜKLÜKTEN BERİ HAYAL ETTİĞİMİZ ŞEY…’

"Küçüklükten beri hayal ettiğimiz bir şey Dünya Kupası... 2002'de ağabeylerimiz başardı, biz onlarla büyük ve hayal kurduk. Şimdi maça ben çıkacağım ve son bir maç kaldı. Önceliğimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve milletimizi gururlandırmak. Hocamız ile 2,5 yılda ileriye çok önemli adımlar attık. Avrupa Şampiyonası güzel geçti. Takımda hava çok iyi. Çok motiveyiz. Baskıyı da hissediyoruz."

ESKİ FUTBOLCULARA ÇAĞRI

"2002'de oynamış olan abilerimi aramızda görmek istiyorum. Tugay abi, Yıldıray abi, Alpay abi, İlhan abi, Bülent abi... Onlarla Amerika'ya gitmek istiyorum. Biz bir olursak daha iyi bir tablo ortaya çıkar diye düşünüyorum. İnşallah sesim duyulursa onları aramızda görmek istiyorum. Çünkü bizim onların tecrübesine ihtiyacımız var. Güzel bir tablo olur."

'KIŞKIRTMAYA ÇALIŞANLAR VAR'

"Dışarıdan bizi kışkırtmaya çalışanlar var, kulak asmıyoruz. EURO 2024’te de aynısı yapıldı ama böyle bir şey olmadığını gördünüz”

"Kariyer maçıma çıkacağım. Milli Takımı seçtiğimde bu hayalleri kurmuştum. Tırnaklarımızla kazıyarak geldik, kimse bize bunu hediye etmedi. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ben de inşallah başarırım, inşallah ülke olarak başarırız. Bunu ülke olarak hak ettik. Bu takım hak etti. İnşallah başaracağız."